Причиной смертельного ДТП под Волгоградом стал выезд иномарки на встречную полосу

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Волгоградская полиция назвала предварительной причиной ДТП с пятью погибшими на трассе Р-22 Москва - Волгоград выезд иномарки на встречную полосу, в результате чего она столкнулась с идущей навстречу фурой. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что на 765-м километре трассы Москва - Волгоград в Михайловском районе Волгоградской области легковая иномарка залетела под фуру, пять человек в легковушке погибли. ДТП произошло в 09:30 (08:30 мск). Столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик Volvo. Погибли водитель и четыре пассажира легковушки.

"Предварительная причина - выезд на встречную полосу Mitsubishi Outlander. Группа на месте ДТП еще работает. Установлено, что среди погибших трое мужчин и две женщины. Все они жители Волгоградской области", - сказал представитель областного главка МВД.

"Движение на участке ДТП обеспечено в штатном режиме, оно не ограничивалось, так как оба автомобиля снесло в кювет. В ночь на 1 марта в Михайловском районе Волгоградской области выпал мокрый снег при температуре воздуха плюс 1 градус. На момент ДТП покрытие дороги было влажное, обработанное пескосоляной смесью, без дефектов, гололеда не было. Дорожные знаки соответствуют требованиям безопасности", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе Управления автомагистрали Москва - Волгоград.