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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Мосгорсуд оставил под арестом сотрудника фонда Baring Vostok Дельпаля

Филипп Дельпаль обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

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Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил жалобу защиты на избрание Дельпалю меры пресечения в виде содержания под стражей без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест пяти фигурантов дела. Главный фигурант дела - основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви - отрицает вину и называет уголовное дело следствием корпоративного спора с акционерами банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.

 

 

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