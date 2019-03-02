В ФСБ уточнили количество задержанных правоохранителей в Ингушетии

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Служебная проверка начата руководством МВД по Ингушетии, по уточненным данным, в отношении двоих сотрудников внутренних дел, которые задержаны при получении взятки, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ РФ по Ингушетии.

Ранее сообщалось, что были задержаны трое сотрудников наркоконтроля республики при получении взятки.

"Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия во взаимодействии с оперативно-разыскной частью СБ и УГИБДД МВД по Ингушетии с поличным при вымогательстве взятки задержаны один из руководителей и сотрудник подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии. Используя служебное положение, полицейские требовали у жителя региона взятку в крупном размере. Операция по задержанию проведена 1 марта 2019 года на окраине города Назрань при передаче в автомобиле одного из задержанных части взятки в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Ингушетия в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), которая предполагает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.