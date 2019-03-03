Уголовное дело возбудили после ДТП с пассажирским микроавтобусом под Тверью

ТАСС, 3 марта. Следственное управление УМВД России по Тверской области возбудило уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, который столкнулся в воскресенье с микроавтобусом в Кашинском районе, в результате десять человек были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Ранее сообщалось о госпитализации 11 человек.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") в отношении водителя легкового автомобиля", - сказала собеседница агентства.

Днем 3 марта на 15-м км автодороги Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино в Кашинском районе Тверской области автомобиль Nissan Almera, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате аварии с различными травмами госпитализированы десять человек, двое из них находятся в реанимации, троих пострадавших медики отпустили домой. Следователями была организована проверка по факту оказания услуг по междугородной перевозке, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что компания "Интершина", которой принадлежит попавший в ДТП микроавтобус, имеет лицензию на осуществление перевозок и работает на регулярных маршрутах.