СК возбудил дело в отношении компании-перевозчика после ДТП с микроавтобусом под Тверью

ТАСС, 4 марта. Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело в отношении перевозчика после ДТП с микроавтобусом в Кашинском районе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших получение пассажирами телесных повреждений (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ) <...> По данным следствия, 3 марта на основании путевого листа, выданного ООО "Интершина", водитель указанного общества получил задание по перевозке пассажиров на автомобиле Mercedes. Перед выпуском на линию должностным лицом ОАО "Кашинское АТП" был проведен технический осмотр автомобиля, после которого, несмотря на выявленные технические неисправности, автомобиль был допущен к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Авария произошла днем 3 марта на 15-м км автодороги Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино. Автомобиль Nissan Almera, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, допустившего столкновение с микроавтобусом, по ч. 1 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В результате ДТП были госпитализированы 10 человек, двое из них находятся в реанимации, пятеро - в травматологическом отделении, троих пострадавших медики отпустили домой.