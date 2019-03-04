Адвокат Калинина назвал задержание своего подзащитного в Греции незаконным

АФИНЫ, 4 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греческие власти должны немедленно освободить российского специалиста в области энергетики Евгения Калинина, арестованного по запросу Украины. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат россиянина Яннис Рахиотис после посещения подзащитного в греческой тюрьме Коридаллос в пригороде Афин. Как он подчеркнул, задержание Калинина было незаконным.

"Мы ожидаем, что греческие власти признают, что арест Евгения Калинина был неоправданным и незаконным, и немедленно его освободят", - сказал Рахиотис.

Ранее адвокат сообщил ТАСС, что Калинина, прибывшего в четверг в греческую столицу в короткую командировку, задержали в аэропорту. В пятницу состоялось слушание по факту задержания, и россиянина отправили в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию. По словам Рахиотиса, это политическое дело, направленное против России.