{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест главы Nissan и Renault
Обновлено 

СМИ: суд одобрил освобождение экс-главы Nissan Карлоса Гона под залог

Как сообщил телеканал NHK, размер залога составит почти $9 млн
Карлос Гон EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Карлос Гон
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Окружной суд японской столицы принял решение удовлетворить запрос адвокатов бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона на его освобождение под залог. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

На эту тему
Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

Таким образом суд удовлетворил прошение защиты, направленное на прошлой неделе, в то время как предыдущие два аналогичных запроса суд отклонял. Залог за освобождение Гона составит 1 млрд иен (почти $9 млн). Отмечается, что экс-главу альянса могут отпустить в течение вторника. К настоящему времени он находится под стражей уже 107 дней.

Ранее адвокат Дзюнъитиро Хиронака заявил, что он предложил суду в случае освобождения Гона под залог поместить своего подзащитного под видеонаблюдение и записывать его разговоры.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов.

По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.

В новость были внесены изменения (07:10 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

Теги
ЯпонияФранцияАрест главы Nissan и Renault
Неизвестные угнали три "КамАЗа" в Новой Москве
Ущерб составил 9 млн рублей
Читать полностью