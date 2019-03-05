СМИ: суд одобрил освобождение экс-главы Nissan Карлоса Гона под залог

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Окружной суд японской столицы принял решение удовлетворить запрос адвокатов бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона на его освобождение под залог. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK .

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

Таким образом суд удовлетворил прошение защиты, направленное на прошлой неделе, в то время как предыдущие два аналогичных запроса суд отклонял. Залог за освобождение Гона составит 1 млрд иен (почти $9 млн). Отмечается, что экс-главу альянса могут отпустить в течение вторника. К настоящему времени он находится под стражей уже 107 дней.

Ранее адвокат Дзюнъитиро Хиронака заявил, что он предложил суду в случае освобождения Гона под залог поместить своего подзащитного под видеонаблюдение и записывать его разговоры.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов.

По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.

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