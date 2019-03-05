Пожар в складском помещении в Казани полностью ликвидировали

ТАСС, 5 марта. Спасатели во вторник утром ликвидировали сильное возгорание в складском помещении на территории промзоны в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в здании поступила в понедельник в 23:11 мск. В складском помещении хранилась древесина. Рядом с объектом жилых домов нет, пострадавших нет. Площадь пожара составила 5,6 тыс. кв. м.

"Возгорание ликвидировано в 06:35 мск", - сообщил собеседник агентства. Для тушения пожара были привлечены 141 человек и 39 единиц техники, от МЧС России - 101 человек и 27 единиц техники.

Горевший склад расположен на краю промзоны в Московском районе Казани. Как подчеркнули в ГУ МЧС России по Татарстану, у складского помещения шесть арендаторов.