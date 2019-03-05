СМИ: прокуратура обжалует решение суда освободить Карлоса Гона под залог

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Токийская прокуратура во вторник подала апелляцию на решение окружного суда японской столицы освободить бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона под залог. Об этом сообщил телеканал NHK.
В ближайшее время суд ее рассмотрит. В случае отклонения Гона выпустят из тюрьмы. Сумма залога составит 1 млрд иен (почти $9 млн). К настоящему времени он находится под стражей уже 107 дней.
Условия освобождения экс-главы альянса включают в себя подписку о невыезде из Японии, а также установку видеонаблюдения при входе в его жилье.
Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годы.
По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.