СМИ: прокуратура обжалует решение суда освободить Карлоса Гона под залог

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Токийская прокуратура во вторник подала апелляцию на решение окружного суда японской столицы освободить бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона под залог. Об этом сообщил телеканал NHK.

В ближайшее время суд ее рассмотрит. В случае отклонения Гона выпустят из тюрьмы. Сумма залога составит 1 млрд иен (почти $9 млн). К настоящему времени он находится под стражей уже 107 дней.

Условия освобождения экс-главы альянса включают в себя подписку о невыезде из Японии, а также установку видеонаблюдения при входе в его жилье.