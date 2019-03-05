СМИ: Карлос Гон сможет выйти из тюрьмы не раньше 6 марта из-за трудностей с оплатой залога

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон сможет выйти из тюрьмы не раньше 6 марта из-за трудностей с оплатой залога. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo .

Экс-главе Nissan и Renault грозит до десяти лет тюрьмы. В чем обвиняют Карлоса Гона

Трудности связаны с тем, что в вечерние часы банки не осуществляют подобные денежные переводы. Ранее токийская прокуратура подала апелляцию на решение окружного суда столицы выпустить Гона под залог в размере 1 млрд иен (почти $9 млн). Если апелляция будет отклонена, он сможет выйти из-под стражи сразу после выплаты всей суммы.

Гон находится под стражей уже 107 дней. Условия освобождения экс-главы альянса включают в себя подписку о невыезде из Японии, а также установку видеонаблюдения при входе в его жилье.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов.

По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен ($89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.