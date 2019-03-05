Суд в Москве заочно арестовал субподрядчика "Самара-Арены" за уход от налогов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы во вторник заочно арестовал субподрядчика строительства "Самара-Арены" гендиректора "Стальмонтаж-Электросталь" Сергея Уласевича по подозрению в сокрытии денежных средств и невыплате заработной платы. Об этом ТАСС сообщили в суде. Уласевич находится в розыске, срок ареста составит два месяца с момента его задержания.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде ареста заочно в отношении Уласевича", - сказали в суде.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2. ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов") и ч. 2 ст. 145.1. ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат") УК РФ.

Компания "Стальмонтаж-Электросталь" возводила на крыше "Самара-Арены" металлические конструкции приблизительно за 3 млрд рублей. Согласно материалам дела, работы не довели до конца, а Уласевич скрылся еще до возбуждения уголовного дела.