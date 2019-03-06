Адвокаты внесли залог в $9 млн за Карлоса Гона

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Адвокаты бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона внесли за него в среду установленный судом залог в размере 1 млрд иен (около $9 млн). Об этом в среду сообщили в Токийском окружном суде.

Ожидается, что после этого Карлос Гон может быть освобожден в течение текущего дня. Ему будет разрешено находится в своей токийской квартире под строгим надзором.

Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения на сумму в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2018 год. По данным следствия, он также переложил на эту корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.