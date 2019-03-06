Во Львове похитили барельеф с надгробной плиты советского разведчика Николая Кузнецова

"На Холме Славы сегодня ночью похищены плоский барельеф с надгробной плиты Николая Кузнецова. Скорее всего, была похищена пластина с надписью имени и фамилии", - отметил он.

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Во Львове в ночь со вторника на среду похитили бронзовый барельеф с надгробной плиты разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы. Об этом сообщил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Нагай напомнил, что это не первый случай краж с Холма Славы, поскольку доступ на мемориал свободный. Холм Славы - административная часть музея-заповедника "Лычаковское кладбище" во Львове.

Николай Кузнецов (1911-1944) - советский разведчик, Герой Советского Союза (1944; посмертно). В годы Великой Отечественной войны под видом немецкого обер-лейтенанта добывал развединформацию на территории Украины, лично ликвидировал несколько немецких генералов и высокопоставленных чиновников. Погиб в ночь с 8 на 9 марта 1944 г. в бою с националистами из Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) в селе Боратин под Львовом.

В последние годы на Украине участились акты вандализма на почве исторической, религиозной, межнациональной ненависти. Украинские националисты уже давно выступают против увековечивания памяти Кузнецова, в частности, были снесены несколько монументов, установленных в его честь. Это произошло, например, в 2015 году в Ровенской области, тогда же Кузнецов был внесен властями в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации. 21 июня 2018 года вандалы осквернили могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове, разрисовав ее.

На прошлой неделе во Львове также снесли 30-метровую стелу Монумента славы.