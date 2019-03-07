Число госпитализированных после отравления в детсаду Дагестана возросло до 24

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Количество госпитализированных после отравления в детском саду в селе Советское Магарамкентского района Дагестана увеличилось до 24. Об этом ТАСС в четверг сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

Ранее сообщалось, что случаи пищевой токсикоинфекции зарегистрированы среди воспитанников одного из детских садов в селе Советское. 21 ребенок с признаками отравления был доставлен в центральную районную больницу.

"22 ребенка и двое взрослых, в общем 24 человека, сейчас госпитализированы в Магарамкентскую ЦРБ. Их состояние средней и легкой степени тяжести, тяжелых среди них нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала она.

Ранее сообщалось, что следователи СУ СК РФ по Дагестану проводят проверку по факту пищевого отравления детей в детском саду. По предварительным данным, 6 марта после приема пищи в детском саду дети почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция, возраст госпитализированных составляет от двух до четырех лет.

Ранее глава района Фарид Ахмедов сообщал ТАСС, что власти Магарамкентского района проверят все дошкольные образовательные учреждения после отравления воспитанников детского сада в Советском.