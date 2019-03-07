У осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина арестовано имущество на 480 млн рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Суд арестовал имущество на 480 млн рублей бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, осужденного в четверг за получение взятки и соучастие в похищении человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Для обеспечения возмещения ущерба следователями в ходе обыска в жилище Сорокина были изъяты денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на общую сумму более 20 млн рублей. Кроме того, установлено недвижимое имущество стоимостью свыше 480 млн рублей. Имущество и изъятые деньги арестованы судом по ходатайству следствия", - сообщили в СК.

Суд и следствие установили, что в 2012-2013 годах Сорокин, будучи главой Нижнего Новгорода, был заинтересован в победе аффилированного ему ООО "Инградстрой" в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков общей площадью примерно 450 га. На ход проведения аукциона одной из участвовавших в нем организацией были поданы жалобы в органы ФАС России и исковые заявления в арбитражный суд. После этого Сорокин получил от знакомого предпринимателя взятку в виде услуги имущественного характера на 30 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Данную сумму по указанию Сорокина передали представителям организации за отзыв поданных жалоб, исковых требований и отказ от участия в аукционе. В результате ООО "Инградстрой" в дальнейшем было признано победителем аукциона.

Кроме того, в 2004 году сообщник Сорокина Евгений Воронин, занимая должность начальника отдела в ГУВД Нижегородской области и желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Сорокина, привлек сотрудников милиции, в числе них был Роман Маркеев. Они выследили и вывезли человека, причастного к покушению, в лес, где Сорокин применил к нему насилие и высказывал в его адрес угрозы. После того, как мужчина рассказал всю известную ему информацию, его отпустили.

Суд приговорил Сорокина к 10 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 2 года и со штрафом 460 млн рублей, Воронина - к 5,5 года колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах МВД России на 2 года, Маркеева - к 5 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах МВД России сроком на 2 года. "Кроме того, удовлетворен иск о компенсации морального вреда потерпевшему от преступления на общую сумму более 2 млн рублей", - сообщили в СК.