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Крупный пожар в Свердловской области локализован

По уточненным данным, его площадь составила 1,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные в ночь на пятницу локализовали возгорание в городе Первоуральске Свердловской области, по уточненным сведениям, его площадь составляет 1,8 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания достигает порядка 2 тыс. кв. м.

"В 03:21 мск пожар локализован. По уточненным данным, его общая площадь составляет 1,8 тыс.  кв. м", - сказал представитель министерства. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным регионального главка МЧС, пожар возник в одноэтажном здании магазина, изначально площадь возгорания составляла 700 кв. м. Огонь быстро распространился на вплотную примыкающие к строению ветеринарную клинику и складские помещения.

Из-за высокой температуры обрушились конструкции кровли.

В борьбе с огнем задействовано более 90 человек и 30 единиц техники.

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