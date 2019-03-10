В аэропорту Найроби после крушения самолета Ethiopian Airlines открыли центры помощи

ТАСС, 10 марта. Два центра для оказания экстренной помощи родственникам и близким жертв крушения в центральной части Эфиопии самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, открыты в воскресенье в Международном аэропорту имени Джомо Кениаты в Найроби. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на правительство Кении.

"В обоих центрах будет оказываться необходимая экстренная помощь членам семей и друзьям тех, кто погиб в результате катастрофы", - отметили официальные лица.

Ранее сообщалось, что среди жертв авиакатастрофы - 32 кенийца. Всего в результате крушения, по данным авиаперевозчика, погибли все находившиеся на борту, в том числе три россиянина и граждане еще 32 стран.

По сведениям Эфиопского информационного агентства, лайнер, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение спустя шесть минут после взлета.