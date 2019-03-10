Личности погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиян установлены

ТАСС, 10 марта. Установлены личности россиян, погибших в воскресенье утром в авиакатастрофе в Эфиопии. Об этом сообщило в своем аккаунте в Twitter посольство РФ в Аддис-Абебе.

"Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов, - говорится в сообщении диппредставительства. - Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших". Дипломаты контактируют с родственниками россиян и готовы оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации, добавляется в сообщении.

Согласно официальным данным авиакомпании, жертвами крушения лайнера Boeing 737 Max 8, введенного в эксплуатацию менее полугода назад, стали 157 человек - 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби и разбился через шесть минут после взлета. В списках погибших - граждане 33 государств.