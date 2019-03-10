Посольство РФ в Эфиопии поможет в возвращении в РФ останков жертв авиакатастрофы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Эфиопии готово оказать помощь родственникам и близким погибших при крушении лайнера Ethiopian Airlines россиян в возвращении их останков в Россию. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.

"Посольство готово оказать содействие родственникам и близким по вопросам возвращения останков на родину", - сказал Умяров.

В воскресенье утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы произошло крушение лайнера Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, который выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Жертвами авиакатастрофы стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным авиакомпании, в результате трагедии погибли граждане 33-х стран, в том числе трое россиян.