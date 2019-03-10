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Пожар на нефтезаводе под Самарой произошел в результате разгерметизации печи

По данным МЧС, произошло возгорание продукта внутри корпуса печи

ТАСС, 10 марта. Возгорание на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, где пострадал человек, произошло из-за разгерметизации печи, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Пожар на НПЗ произошел днем в воскресенье, по данным компании, пострадал один работник предприятия, его жизни ничего не угрожает.

"Установлено, что в результате разгерметизации (прогара змеевика) в объеме печи, произошло возгорание продукта внутри корпуса печи", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" расположен в Самарской области и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, приобретенной "НК "Роснефть" в мае 2007 года. Завод перерабатывает Оренбургскую нефть, Западносибирскую нефть, а также нефть, добываемую в Самарской области. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического крекинга, замедленного коксования, каталитического риформинга, изомеризации, гидроочистки керосина и дизельного топлива, битумную и газофракционирующую установки.

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