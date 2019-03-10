Власти Эфиопии создали комиссию по расследованию катастрофы самолета Ethiopian Airlines

ТАСС, 10 марта. Власти Эфиопии сформировали специальную комиссию по расследованию причин катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, которая в воскресенье унесла жизни 157 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter авиаперевозчика.

"С целью расследования создана комиссия в составе Ethiopian Airlines, управлений гражданской авиации и транспорта страны, - отмечается в коммюнике. - После установления личностей погибших их тела будут переданы семьям и близким. Компания уже связалась с родственниками жертв, чтобы сообщить им об этом трагическом инциденте". Согласно заявлению Ethiopian Airlines, выяснение причин катастрофы будет проводиться в сотрудничестве "со всеми заинтересованными сторонами", в том числе с американской корпорацией Boeing.

Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.

На фотоснимках с места крушения видно, что самолет при столкновении с землей полностью разрушился. Крупных частей фюзеляжа не осталось, на месте падения образовалась большая воронка.

Как рассказал на специально созванной в Аддис-Абебе пресс-конференции посетивший до этого район крушения генеральный директор авиакомпании Теволде Гебремариам, Boeing 737 Max 8 был введен в эксплуатацию в конце ноября 2018 года. По его словам, лайнер прибыл утром из Йоханнесбурга и никаких технических неисправностей у него зафиксировано не было. Между тем он отметил, что вскоре после взлета капитан воздушного судна подал сигнал бедствия, сообщив о проблеме и запросив разрешение вернуться обратно в аэропорт.

"Пока слишком рано предполагать, что стало причиной аварии, - сказал он. - Будет проведено расследование, <...> и мы представим детальную информацию. Ethiopian Airlines окажут всю необходимую поддержку семьям погибших".