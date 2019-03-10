{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing 737 в Эфиопии

AFP: не менее 12 сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии

Ранее было известно о том, что один пассажир рейса был с паспортом ООН

ТАСС, 10 марта. По меньшей мере 12 сотрудников ООН стали жертвами крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник во всемирной организации.

На эту тему
Трагедия 35-ти государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

Ранее было известно о том, что один пассажир рейса был с паспортом ООН.

Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.

Теги
ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
Крушение Boeing 737 в Эфиопии
ООН выясняет личности своих сотрудников, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии
Как сообщил представитель организации Стефан Дюжаррик, ООН "находится в контакте с эфиопскими властями"
Читать полностью