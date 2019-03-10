AFP: не менее 12 сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии

ТАСС, 10 марта. По меньшей мере 12 сотрудников ООН стали жертвами крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник во всемирной организации.

Ранее было известно о том, что один пассажир рейса был с паспортом ООН.

Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.