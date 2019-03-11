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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Вьетнам не разрешит эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин аварии в Эфиопии

Сейчас в авиапарках страны нет самолетов Boeing 737 MAX 8

ХАНОЙ, 11 марта. /ТАСС/. Вьетнам не разрешит своим авиакомпаниям эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин катастроф, произошедших с самолетом этого типа в воскресенье в Эфиопии и в прошлом году в Индонезии. Об этом заявил в понедельник руководитель Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг.

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"Мы не будем принимать от авиакомпаний заявки на выдачу эксплуатационного сертификата на Boeing 737 MAX 8, пока не будут окончательно определены причины катастроф [в Эфиопии и в Индонезии]", - подчеркнул Динь Вьет Тханг. Он также отметил, что сейчас в авиапарках местных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 8.

Первая поставка лайнеров такого типа в республику должна состояться в конце текущего года в соответствии с контрактом, заключенным концерном Boeing и вьетнамской частной авиакомпанией VietJet Air во время состоявшегося 26-28 февраля визита в Ханой президента США Дональда Трампа. Стороны подписали соглашение о поставке в период до 2025 года 100 самолетов Boeing 737, в том числе 80 лайнеров модели MAX 10 и еще 20 самолетов модели MAX 8. Возможность приобретения 25 самолетов Boeing 737 рассматривает и другая местная компания Bamboo Airways, которая во время визита Трампа заключила с Boeing сделку о покупке 10 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner.

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ВьетнамКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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