Вьетнам не разрешит эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин аварии в Эфиопии

ХАНОЙ, 11 марта. /ТАСС/. Вьетнам не разрешит своим авиакомпаниям эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин катастроф, произошедших с самолетом этого типа в воскресенье в Эфиопии и в прошлом году в Индонезии. Об этом заявил в понедельник руководитель Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг.

"Мы не будем принимать от авиакомпаний заявки на выдачу эксплуатационного сертификата на Boeing 737 MAX 8, пока не будут окончательно определены причины катастроф [в Эфиопии и в Индонезии]", - подчеркнул Динь Вьет Тханг. Он также отметил, что сейчас в авиапарках местных авиакомпаний нет самолетов Boeing 737 MAX 8.

Первая поставка лайнеров такого типа в республику должна состояться в конце текущего года в соответствии с контрактом, заключенным концерном Boeing и вьетнамской частной авиакомпанией VietJet Air во время состоявшегося 26-28 февраля визита в Ханой президента США Дональда Трампа. Стороны подписали соглашение о поставке в период до 2025 года 100 самолетов Boeing 737, в том числе 80 лайнеров модели MAX 10 и еще 20 самолетов модели MAX 8. Возможность приобретения 25 самолетов Boeing 737 рассматривает и другая местная компания Bamboo Airways, которая во время визита Трампа заключила с Boeing сделку о покупке 10 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner.