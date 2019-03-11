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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Одной из жертв авиакатастрофы в Эфиопии стал польский дипломат

Ранее стало известно, что при крушении погибли двое граждан Польши

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Один из погибших в воскресенье при крушении самолета Ethiopian Airlines граждан Польши был дипломатом. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь МИД республики Ева Сувара.

"Один из погибших - сотрудник МИД", - сказала она журналистам. По данным Telewizja Polska, это дипломат из посольства Польши в Каире.

Ранее польское дипведомство подтвердило факт гибели в катастрофе двух граждан. По словам Сувары, второй погибший - несовершеннолетний с польско-эфиопским гражданством.

В результате крушения самолета Ethiopian Airlines погибли 157 граждан 35 государств. Среди жертв катастрофы трое россиян.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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