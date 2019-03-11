Сотрудники Интерпола отправились в Эфиопию для расследования авиакатастрофы

ТАСС, 11 марта. Интерпол направил команду следователей в Эфиопию для изучения обстоятельств и выяснения причин крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом в понедельник сообщается в Twitter организации.
At the request of authorities in Ethiopia, we have deployed a team to assist with the investigation and international recovery effort.#EthiopianAirlinesCrash pic.twitter.com/Jd99Ab3ZOx— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 11 марта 2019 г.
"По просьбе властей Эфиопии мы направили группу для оказания помощи в расследовании и [в рамках участия в] международных усилиях по восстановлению [картины произошедшего]", - говорится в сообщении.
10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Среди жертв трое россиян.