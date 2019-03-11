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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Сотрудники Интерпола отправились в Эфиопию для расследования авиакатастрофы

Специалистов направили по просьбе властей страны

ТАСС, 11 марта. Интерпол направил команду следователей в Эфиопию для изучения обстоятельств и выяснения причин крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом в понедельник сообщается в Twitter организации.

"По просьбе властей Эфиопии мы направили группу для оказания помощи в расследовании и [в рамках участия в] международных усилиях по восстановлению [картины произошедшего]", - говорится в сообщении.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Среди жертв трое россиян.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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