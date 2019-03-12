Один из четырех пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье умер

СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Число жертв ДТП с микроавтобусом из Азербайджана на Ставрополье увеличилось до семи человек. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

Столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло 6 марта на 252-м км федеральной автодороги "Кавказ" недалеко от города Невинномысска. Микроавтобус осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву. Изначально сообщалось о шести погибших, все - граждане Азербайджана, еще четырех человек госпитализировали с тяжелыми травмами.

"Скончался, не приходя в сознание, еще один пострадавший - житель Азербайджана", - сказал представитель министерства.

Еже один пострадавший - гражданин РФ, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Двое других уже выписаны, уточнил собеседник.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля уснул за рулем.