Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального СУ СК РФ.

"12 марта на шахте "Карагайлинская" в городе Киселевске при проведении работ в штреке произошло обрушение породы. На аварийном участке находились семеро человек, один из которых оказался под завалом. На место обрушения были вызваны горноспасатели, которые попытались оказать реанимационные мероприятия 39-летнему пострадавшему, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а также следователи, которые опросят руководство шахты. Для установления причины смерти пострадавшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По данным СК, обрушение породы произошло около 21:00 (17:00 мск). Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщалось, что в результате ЧП пострадал один рабочий, которого шахтеры сами вытащили из-под завалов с признаками жизни и передали горноспасателям. Сейчас шахта продолжает работать в штатном режиме, рабочие эвакуированы только с аварийного участка.

Шахта "Карагайлинская" расположена в городе Киселевске Кемеровской области, входит в угольную компанию "Заречная". Первая очередь шахты была запущена в октябре 2014 года.

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