Ситуация с энергоснабжением Каракаса улучшается

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Электричество в значительной степени вернулось в дома и на улицы Каракаса, хотя по-прежнему в столице Венесуэлы не ходит метро и ощущаются серьезные проблемы с водоснабжением. Об этом сообщает во вторник корреспондент ТАСС.

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

На улицах в основном работают фонари и светофоры, небольшие магазины, хотя крупные супермаркеты пока не открылись. В магазинах есть свет, работают холодильники.

Значительно улучшилась ситуация с мобильной связью и мобильным интернетом, во многих районах центра города и его восточной части удается поймать сигнал. О возвращении света рассказали корреспонденту ТАСС также некуоторые жители Каракаса, хотя у части из них до сих пор отсутствует водоснабжение.

Нехватка воды стала главной проблемой для жителей города. Очереди из десятков человек собираются у родников, которых достаточно много в расположенном на холмах городе. Однако представители санитарных служб тут же на месте предупреждают - эту воду нельзя пить и даже перед мытьем необходимо прокипятить. У источников воды дежурят сотрудники Национальной гвардии, в некоторых случаях - военные.

Отключение света

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, а затем и вторник, 12 марта, нерабочим днем.