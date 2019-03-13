СК возбудил уголовное дело об убийстве после ограбления 93-летнего ветерана в Подольске

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после ограбления ветерана Великой Отечественной войны в Подольске. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, задержан третий подозреваемый в преступлении.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий двое нападавших были задержаны в ломбарде при попытке сбыть один из орденов ветерана. В ночь на 13 марта задержан третий подозреваемый", - сказала Врадий.

В ближайшее время он будет доставлен к следователю на допрос. Сейчас ведется розыск четвертого нападавшего.

По данным следствия, ночью 6 марта в Подольске четверо мужчин выбили входную дверь квартиры, проникли в нее и напали на пенсионера 1925 года рождения. Осознавая, что мужчина не может сопротивляться в силу возраста, соучастники избили его. Думая, что ветеран мертв, злоумышленники обыскали его квартиру, забрали деньги и ценное имущество, в том числе ордена и медали, на общую сумму не менее 1 млн рублей, после чего скрылись. Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ранее по инициативе следственных органов в подмосковное ГСУ СК из органов МВД переданы материалы уголовного дела по факту разбойного нападения на ветерана (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Уголовные дела соединены в одно производство. Для проведения дополнительного осмотра и оказания помощи по назначению судебных экспертиз на место происшествия выехали криминалисты ГСУ СК по Московской области.