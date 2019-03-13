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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

"Черный ящик" с разбившегося эфиопского самолета отправят на изучение за границу

Куда именно направят "черный ящик", пока не сообщается

ТАСС, 13 марта. "Черный ящик" с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines будет отправлен для изучения за границу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя авиакомпании.

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"Здесь нет возможности, поэтому "черный ящик" отправят куда-то в другое место для анализа. Следственная группа решит, куда", - приводит агентство его слова.

В понедельник сообщалось, что на месте крушения авиалайнера обнаружены речевой самописец, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирующий параметры полета.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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