"Черные ящики" с разбившегося эфиопского самолета отправят в Европу

ТАСС, 13 марта. "Черные ящики" с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines будут отправлены в Европу для изучения. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на представителя авиакомпании.

Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

"Мы собираемся отправить их в Европу, но конкретная страна пока не определена", - приводит агентство его слова.

В понедельник сообщалось, что на месте крушения авиалайнера обнаружены речевой самописец, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирующий параметры полета.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.