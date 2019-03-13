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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

WSJ: у пилота Boeing 737 MAX перед крушением возникли проблемы с управлением

По данным газеты, в Ethiopian Airlines уточнили, что переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем
На месте крушения Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines EPA-EFE/STRINGE
Описание
На месте крушения Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines
© EPA-EFE/STRINGE

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Пилот самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о проблемах с управлением самолета.

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Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на главного управляющего авиакомпании Теволде Гебремариама.

Пилот, по его словам, "сообщил авиадиспетчерам о том, что у него проблемы с управлением" и хотел вернуться в аэропорт вылета.

Глава авиакомпании отказался обсуждать обстоятельства, связанные с полетом этого самолета или ход расследования авиакатастрофы, но уточнил, что переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем, например столкновения самолета с птицами. Как отметила газета, это может помочь сузить перечень возможных причин катастрофы.

"Черные ящики" с потерпевшего катастрофу авиалайнера отправят для изучения в Европу, сообщил Гебремариам, но пока не принято решение о том, куда именно. По его словам, рассматривается возможность отправки "черных ящиков" в Великобританию, Францию или Германию. Решение по этому вопросу должно быть принято в среду.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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