CNN: пилоты эфиопского Boeing 737 MAX проходили инструктаж по особенностям управления

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Пилоты авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines прошли полный инструктаж по особенностям управления самолетом с учетом рекомендаций после катастрофы самолета такой же модели в Индонезии. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на главного управляющего эфиопской авиакомпании Теволде Гебремариама.

"Был инструктаж с упором на систему управления MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), а также на систему управления в целом", - привела телекомпания его слова.

Он упомянул о "заметном сходстве" нынешней катастрофы с катастрофой Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года, приведшей к гибели 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.