На затонувшем в Атлантике судне находились 45 контейнеров с опасными веществами

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Сорок пять контейнеров с опасными веществами находилось на борту затонувшего 12 марта во французской зоне Атлантики итальянского грузового судна Grande America. Об этом сообщила в среду французская морская префектура этой зоны.

Согласно ее данным, в общей сложности "корабль перевозил 365 контейнеров, из которых в 45 находились опасные вещества". В его резервуарах находились также 2,2 тыс. тонн так называемого тяжелого мазута, применяемого в некоторых силовых установках кораблей.

Судно Grande America затонуло примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского порта Ла-Рошель. Корабль следовал из Гамбурга в порт Касабланки. В ночь на 11 марта, когда судно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем покинуть корабль на спасательной шлюпке.

На место ЧП оперативно вылетел морской патрульный самолет Falcon 50, также в район бедствия корабля был направлен морской буксир. Ухудшение погодных условий не позволило взять под контроль распространение огня. В результате сильного ветра у судна возник сильный крен, оно затонуло.

Как сообщил в среду в городе Брест, где находится штаб морской префектуры французской зоны Атлантики, Жан-Луи Лозье, морской префект города Бреста, владельцу судна было официально указано на необходимость "принять меры с тем, чтобы устранить ту опасность судоходству и окружающей среде, которую представляют контейнеры и другие находящиеся на плаву элементы структуры корабля". Владелец также обязан "принять меры для устранения последствий возможного загрязнения морской среды".