Черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX отправят в Германию

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора авиакомпании Тевольде Гебремариама.

Ранее в среду Agence France Presse передало со ссылкой на представителя эфиопской авиакомпании, что черные ящики с потерпевшего катастрофу лайнера будут отправлены для изучения в Европу, однако агентство не уточнило, в какую именно страну.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.