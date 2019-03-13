{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing 737 в Эфиопии
Обновлено 

Черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX отправят в Германию

В результате авиакатастрофы погибли 157 человек

ТАСС, 13 марта. Черные ящики разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines будут отправлены в Германию.

На эту тему
Трагедия 35 государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора авиакомпании Тевольде Гебремариама.

Ранее в среду Agence France Presse передало со ссылкой на представителя эфиопской авиакомпании, что черные ящики с потерпевшего катастрофу лайнера будут отправлены для изучения в Европу, однако агентство не уточнило, в какую именно страну.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Теги
ЭфиопияГерманияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Капитан "Норда" не собирается на суд в Киев, где объявили о его принудительном приводе
Мать Владимира Горбенко сообщила, что капитан российского судна находится в Крыму
Читать полностью