В зоне крушения судна у западного побережья Франции обнаружен разлив топлива

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Французская морская префектура зоны Атлантики сообщила вечером в среду, что в океане у берегов Франции, где затонуло грузовое судно Grande America, обнаружено пятно топлива. Об этом говорится в заявлении морской префектуры.

"В ходе полета патрульного самолета Atlantique 2 ВМС Франции, совершенного во вторую половину дня в среду над зоной, где затонуло судно, обнаружено место разлива топлива", - сказано в заявлении. Согласно полученным в ходе полета данным, пятно нефтепродуктов имеет длину около 10 км при ширине примерно в 1 км.

Ранее в среду префектура сообщила, что в общей сложности судно "перевозило 365 контейнеров, из которых в 45 находились опасные вещества". В резервуарах находились также 2,2 тыс. тонн так называемого тяжелого мазута, применяемого в некоторых силовых установках судов. Этот мазут при попадании в воду представляет особую опасность для окружающей среды.

Grande America затонуло примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского порта Ла-Рошель. Корабль следовал из Гамбурга в порт Касабланки. В ночь на 11 марта, когда судно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем покинуть борт на спасательной шлюпке.

На место ЧП оперативно вылетел морской патрульный самолет Falcon 50, в район бедствия был направлен морской буксир. Ухудшение погодных условий не позволило взять под контроль распространение огня. В результате сильного ветра у судна возник сильный крен, оно затонуло.