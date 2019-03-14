Суд сократил срок ареста двум ульяновским депутатам за неповиновение полиции

УЛЬЯНОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Ульяновской области в четверг принял решение изменить срок административного ареста с семи до двух суток двум депутатам Ульяновского заксобрания от КПРФ Виталию Кузину и Денису Гурьянову за неповиновение полиции. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"Ульяновский областной суд снизил наказание ранее арестованным депутатам до двух суток. Они выпущены по отбытии административного ареста", - сказал собеседник агентства.

12 марта Ленинский районный суд Ульяновска признал обоих депутатов виновными в преступлении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции") и поместил их под арест на семь суток.

Ранее региональное отделение КПРФ поясняло, что депутаты пытались попасть на прием к прокурору Сергею Хуртину в областную прокуратуру, чтобы написать заявление о нарушении закона, однако на посту охраны их не пустили в здание сотрудник Росгвардии и дежурный прокурор.

Зима сообщил ТАСС, что депутаты пришли в прокуратуру 25 января после 19:00 по местному времени, когда рабочий день был завершен. По его словам, дежурный прокурор предложил принять их обращение либо опустить документы в ящик для корреспонденции, но получил отказ, после чего депутатов попросили покинуть помещение и прийти в приемные часы, а после их несогласия были вызваны сотрудники полиции. Полицейские попросили депутатов покинуть здание прокуратуры, на их законное требование Кузин и Гурьянов ответили отказом.