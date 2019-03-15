{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: катастрофы эфиопского и индонезийского самолетов Boeing могут иметь общую причину

Следователи зафиксировали схожее в двух случаях положение руля высоты лайнеров, сообщило агентство
На месте крушения Boeing 737 Max 8 EPA-EFE/STRINGER
Описание
На месте крушения Boeing 737 Max 8
© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 15 марта. Изучение обломков самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

На эту тему
Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air, отметило агентство.

Как уточняет Reuters, положение руля высоты может помочь следствию определить, что именно послужило причиной срыва самолета в пике.

В среду Федеральное авиационное управление США заявило о некоторых сходствах катастроф Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии.

В результате катастрофы Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Теги
Крушение Boeing 737 в ИндонезииКрушение Boeing 737 в ЭфиопииЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Гибель брата Ким Чен Ына
В Малайзии обвиняемую в убийстве Ким Чен Нама доставили в психиатрическую больницу
Гражданку Вьетнама обследуют, после чего она вновь вернется в следственный изолятор
Читать полностью