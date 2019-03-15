В Уфе по ходатайству следствия арестовали мать, скинувшую дочь с девятого этажа

УФА, 15 марта. /ТАСС/. Женщина, скинувшая свою двухлетнюю дочь с девятогого этажа жилого дома в Уфе и выпрыгнувшая сама, заключена под стражу по ходатайству следствия. Она пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Следственными органами предъявлено обвинение 21-летней жительнице города Уфы в покушении на убийство малолетней (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемой планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что утром 13 марта подозреваемая сбросила с балкона девятого этажа свою двухлетнюю дочь. Девочка выжила, упав в сугроб, смягчивший удар. Как сообщалось ранее со ссылкой на минздрав Башкирии, обеих пострадавших доставили в больницу, ребенка поместили в реанимацию, состояние женщины оценивалось как средней тяжести.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Миланы Скоробогатовой, семья не состояла на учете органов опеки. Мать ребенка недавно переехала в Уфу, проживала у родственников.