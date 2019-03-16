Сотрудник съемочной группы RT пострадал при освещении протестов в Париже

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Продюсер видеоагентства Ruptly, которое входит в состав телекомпании RT, пострадал при освещении протестов "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, не уточнив имени сотрудника.

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"Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах "желтых жилетов". Едет в больницу", - написала она в Telegram.

В Telegram-канале RT отмечается, что сотрудника Ruptly ранили, когда он вел трансляцию с места событий. "Что-то прилетело в ногу: то ли булыжник, то ли резиновая пуля. В данный момент [он] не может передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении.

16 марта участники движения "желтых жилетов" начали собираться в центре Парижа с 08:00 (10:00 мск) - задолго до начала 18-й еженедельной акции протеста. Накануне в префектуре полиции Парижа сообщили, что местами сбора "желтых жилетов" станут площадь Трокадеро, площадь Мадлен, бульвар Мальзерб, площадь Оперы, площадь Республики, площадь Бастилии. Тем не менее, с самого утра сотни человек начали собираться на площади Шарля де Голля, большие группы, по несколько сотен человек, начали продвигаться к Елисейским полям со стороны столичных вокзалов, а также с южных окраин города. Как заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, акции протеста в Париже в субботу собрали от 7 до 8 тыс. человек.