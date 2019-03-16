СМИ: в теракте в Новой Зеландии погибли шесть палестинцев и четверо египтян

ТАСС, 16 марта. Шесть палестинцев погибли и столько же получили ранения в результате вооруженных нападений на мечети в Крайстчерче. Об этом сообщило в субботу агентство Maan со ссылкой на МИД Палестины.

Как отметили в ведомстве, эти данные носят предварительный и неофициальный характер и основаны на информации местных органов внутренних дел, полиции и новозеландского Красного Креста. В министерстве указали на то, что власти страны по-прежнему не предоставили точные списки жертв.

Посол Египта в Новой Зеландии Тарек аль-Васими, в свою очередь, информировал в субботу о гибели четырех египтян, передает новостной портал Youm7. По его словам, дипмиссия круглосуточно находится с местными властями для сверки списков погибших, пострадавших и пропавших без вести.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди ворвались в две мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. Сообщалось, что в результате нападения погибли 49 человек, десятки раненых были доставлены в больницы. По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны двое мужчин и одна женщина. Один из них, 28-летний австралиец, уже предстал перед судом и был заключен под стражу до 5 апреля. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, их причастность к делу устанавливается.

МИД Иордании в субботу подтвердил гибель четырех подданных королевства. Стало также известно, что от полученных ранений скончался иракец, который ранее официально числился среди пострадавших.