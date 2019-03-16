Пожарные эвакуировали жильцов здания в Париже, которое подожгли манифестанты

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Парижские спасатели эвакуировали жителей дома, в котором агрессивные участники демонстрации движения "желтых жилетов" подожгли банковское агентство, расположенное на первом этаже. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Сотрудники пожарной службы и наши силы правопорядка только что провели эвакуацию всех жильцов дома, где произошел поджог, - написал он на своей странице в Twitter. - Пожар потушен. Те, кто совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками, они - убийцы".

Ранее неизвестные разбили витрину банковского агентства, расположенного на Елисейских Полях, после чего подожгли его. Пламя, вырывавшееся из витрины и окон, достигало второго этажа.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники беспорядков вынесли запасы одежды из бутика Hugo Boss на Елисейских Полях, забрали выставочные образцы с витрины магазина Lacoste и расположенной рядом парфюмерной лавки. Также молодые люди в масках разгромили террасу знаменитого ресторана Le Fouquet и подожгли несколько киосков с прессой. Больше половины ресторанов и бутиков в эту субботу не стали закрывать витрины решетками и фанерой, хотя почти три месяца подряд они каждую неделю это делали.

Массовая акция протеста "желтых жилетов" проходит в Париже в 18-й раз. Согласно последним данным, задержаны 64 человека, однако данная цифра не окончательная. На прошлой неделе, 9 марта, согласно данным министерства внутренних дел республики, в демонстрациях по всей стране приняли участие менее 30 тыс. человек. Это стало самым низким уровнем мобилизации активистов движения за всю его историю, при том, что на первую общенациональную акцию протеста 17 ноября вышло в 10 раз больше - 282 тыс. человек.