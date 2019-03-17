Reuters: разбившийся в Эфиопии Boeing набрал нетипично высокую скорость после взлета

ТАСС, 17 марта. Пилот разбившегося Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines просил разрешения набрать высоту перед тем, как самолет пропал с радаров. Об этом сообщил в субботу агентству Reuters источник, ознакомившийся с записями переговоров авиадиспетчеров и экипажа.

По его словам, после взлета самолет набрал нетипично высокую скорость. Вскоре пилот сообщил диспетчеру о проблемах и попросил разрешения набрать высоту в 14 тыс. футов (4 тыс. 267 метров) над уровнем моря, что составляет примерно 6,4 тыс. футов (1 тыс. 951 метр) над аэропортом Аддис-Абебы. Вслед за этим пилот запросил срочное разрешение на возвращение в воздушную гавань. На высоте 10,8 тыс. футов (3 тыс. 292 метра) над уровнем моря самолет исчез с радаров.

"Он [пилот] сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Вот почему он хотел набрать высоту", - рассказал источник. Рейтер уточняет, что, по словам экспертов, пилоты обычно делают такие запросы, когда испытывают проблемы невысоко от земли и хотят получить место для маневра и избежать полета над местностью со сложным рельефом. Отмечается, что вокруг Аддис-Абебы холмистая местность, а к северу расположена горная цепь Энтото.

Источники газеты The New York Times, ознакомившиеся с аудиозаписью переговоров авиадиспетчеров и экипажа, информировали ранее, что командир лайнера запросил разрешения на возвращение уже через три минуты после вылета, так как самолет слишком быстро набирал скорость.