Премьер Новой Зеландии заявила о получении "манифеста" стрелка за девять минут до трагедии

ТАСС, 17 марта. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала в воскресенье, что получила "манифест" обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до теракта.

"Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки", - приводит Agence France-Presse слова Ардерн. По ее словам, в сообщении не содержалось каких-либо деталей или указаний на конкретное место происшествия. Она отметила, что в течение двух минут информация была передана службам безопасности. Премьер-министр указала, что ознакомилась с выдержками из этой рассылки, их содержание вызывало серьезное беспокойство.

Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах при нападении на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.