Франция передала Эфиопии данные бортовых самописцев разбившегося Boeing

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Данные речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полета (FDR) разбившегося 10 марта Boeing 737 MAX 8 успешно извлечены и переданы Эфиопии. Об этом сообщило в воскресенье французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

"Технические работы по CVR и FDR окончены", - говорится в Twitter ведомства.

"Данные речевого самописца и цифрового самописца параметров полета были успешно извлечены BEA и переданы эфиопской команде следователей", - сказано в сообщении.

В четверг цифровой самописец параметров полета и речевой самописец были доставлены во Францию для проведения экспертизы. За день до этого германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, находившиеся на его борту 157 человек погибли. На месте крушения были найдены оба черных ящика самолета. 29 октября 2018 года лайнер аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, 189 его пассажиров и членов экипажа погибли. После происшествий эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена во многих странах.