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Источник: экстренные службы не обнаружили взрывного устройства в школе в Москве

На время проверки учеников и учителей эвакуировали из здания

МОСКВА, 18 марта./ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе № 1103 на юго-западе Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В администрацию школы № 1103 на Литовском бульваре поступило анонимное сообщение о минировании. Прибывшие на место специалисты экстренных служб проверили здание учебного заведения, в том числе с помощью служебно-разыскных собак. В целях безопасности из школы были эвакуированы ученики и учителя. Опасных для людей предметов найдено не было ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник поступали сообщения о минировании в Москве телецентров на Шаболовке и в Останкино, а также одного из съемочных павильонов на улице Правды. Некоторые из этих объектов уже проверены, взрывных устройств там не нашли.

В последние месяцы неизвестные сделали ряд сообщений о минировании многих объектов инфраструктуры в Москве и других городах России. Экстренные службы нигде взрывных устройств не обнаружили.

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