Полиция Нидерландов подозревает 37-летнего мужчину в причастности к стрельбе в Утрехте

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения в связи со стрельбой в Утрехте. Фото подозреваемого опубликовано правоохранительными органами в понедельник в Twitter.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 March 2019

По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис. "Не приближайтесь к нему самостоятельно, а немедленно свяжитесь с полицией", - говорится в сообщении, сопровождаемом фотографией. Как сообщили ранее в полиции, в результате стрельбы в трамвае в Утрехте получили ранения несколько человек. Все они доставлены в больницу. Некоторые СМИ также сообщили об одном погибшем. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами".