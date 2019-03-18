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Стрельба в городе Утрехт

Полиция Нидерландов подозревает 37-летнего мужчину в причастности к стрельбе в Утрехте

По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения в связи со стрельбой в Утрехте. Фото подозреваемого опубликовано правоохранительными органами в понедельник в Twitter.

По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис. "Не приближайтесь к нему самостоятельно, а немедленно свяжитесь с полицией", - говорится в сообщении, сопровождаемом фотографией.

Как сообщили ранее в полиции, в результате стрельбы в трамвае в Утрехте получили ранения несколько человек. Все они доставлены в больницу. Некоторые СМИ также сообщили об одном погибшем. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами".

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Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг не исключает, что преступление носило террористический характер. По решению ведомства, террористическая угроза для провинции Утрехт повышена до пятого - наивысшего - уровня до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства. На вторую половину дня запланирована экстренная встреча руководства страны для обсуждения инцидента. Политические партии прервали свои избирательные кампании, проходящие перед запланированными на 20 марта выборами в советы провинций. В качестве меры предосторожности по всей стране под усиленную охрану взяты правительственные учреждения, вокзалы, аэропорты и мечети. На данный момент закрыты все дороги в Утрехт. В самом городе власти призвали школы не выпускать детей на улицу, закрыт университет.

Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления. Его поимка, по словам Алберсберга, является на данный момент приоритетом.

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НидерландыСтрельба в городе Утрехт
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