Полиция Нидерландов подозревает 37-летнего мужчину в причастности к стрельбе в Утрехте

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения в связи со стрельбой в Утрехте. Фото подозреваемого опубликовано правоохранительными органами в понедельник в Twitter.
The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 March 2019
По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис. "Не приближайтесь к нему самостоятельно, а немедленно свяжитесь с полицией", - говорится в сообщении, сопровождаемом фотографией.
Как сообщили ранее в полиции, в результате стрельбы в трамвае в Утрехте получили ранения несколько человек. Все они доставлены в больницу. Некоторые СМИ также сообщили об одном погибшем. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами".
Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг не исключает, что преступление носило террористический характер. По решению ведомства, террористическая угроза для провинции Утрехт повышена до пятого - наивысшего - уровня до 18:00 по местному времени (20:00 мск).
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства. На вторую половину дня запланирована экстренная встреча руководства страны для обсуждения инцидента. Политические партии прервали свои избирательные кампании, проходящие перед запланированными на 20 марта выборами в советы провинций. В качестве меры предосторожности по всей стране под усиленную охрану взяты правительственные учреждения, вокзалы, аэропорты и мечети. На данный момент закрыты все дороги в Утрехт. В самом городе власти призвали школы не выпускать детей на улицу, закрыт университет.
Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления. Его поимка, по словам Алберсберга, является на данный момент приоритетом.