Полиция уточнила число пострадавших в результате стрельбы в Утрехте

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Голландская полиция скорректировала данные относительно числа пострадавших в результате стрельбы в трамвае в городе Утрехт. Как сообщили в Twitter правоохранительные органы, "ранения получили пять, а не девять человек".

Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

"Данные относительно погибших не изменились", - добавили стражи порядка. Ранее мэр Утрехта Ян ван Занен сказал, что в результате инцидента погибли три человека.

По данным полиции, все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента, не сообщается. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами".

Предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранительные органы опубликовали фотографию подозреваемого - 37-летнего мужчины турецкого происхождения по имени Гёкмен Таныш. Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе пресс-конференции, приоритетом полиции в настоящее время является его поимка. Были ли у него сообщники, не уточняется.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг не исключает, что преступление носило террористический характер. По решению ведомства, террористическая угроза для провинции Утрехт повышена до пятого - наивысшего - уровня до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

На вторую половину дня запланирована экстренная встреча руководства страны для обсуждения инцидента. Политические партии прервали свои избирательные кампании, проходящие перед запланированными на 20 марта выборами в советы провинций. В качестве меры предосторожности по всей стране под усиленную охрану взяты правительственные учреждения, вокзалы, аэропорты и мечети. В самом Утрехте перекрыты ряд дорог, закрыты церкви, библиотеки, многие магазины; учебные заведения закрыли свои двери и никого не впускают и не выпускают. Временно городские власти рекомендовали местным жителям оставаться дома и не выходить на улицу без надобности, однако к настоящему времени рекомендация отменена.