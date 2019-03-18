Голландская полиция арестовала мужчину, открывшего огонь в трамвае в Утрехте

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Голландская полиция арестовала 37-летнего мужчину, открывшего огонь в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции руководитель регионального подразделения правоохранительных органов Роб ван Брей.

Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

"По поступившей только что информации, подозреваемый в атаке 37-летний Гёкмен Таныш арестован", - заявил он. Его выступление транслировалось в прямом эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорацией (НТК).

По данным правоохранителей, в результате атаки, произошедшей в днем 18 марта, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента, не сообщается. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами".

Совершившего атаку мужчину правоохранительные органы идентифицировали как 37-летнего Гёкмена Таныша, имеющего турецкое происхождение. В полиции не исключают, что нападавший имел террористически мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака была осуществлена по семейным причинам. Как утверждает НТК, Таныш был известен правоохранительным органам: с 2012 по 2017 год он проходил по ряду дел, в том числе по обвинениям в грабеже, вождении в нетрезвом состоянии, применении огнестрельного оружия, попытке убийства и изнасиловании.

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