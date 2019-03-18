Премьер Нидерландов сообщил, что мотивы утрехтского стрелка остаются неизвестными

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Мотивы мужчины, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте, остаются неизвестными. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

"Вокруг инцидента остается много вопросов и слухов, - сказал он. - Мотивы организатора атаки по-прежнему неизвестны".

Глава голландского правительства добавил, что во вторник на всех государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к погибшим и их родственникам. Ситуация, по словам Рютте, не затронет выборы в советы провинций, которые запланированы на 20 марта.

По данным правоохранителей, в результате атаки, произошедшей в днем 18 марта, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента пока не сообщается. Нападавший, идентифицированный полицией как 37-летний Гёкмен Таныш, задержан.